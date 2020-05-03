ВИДЕО. Марченко раздает подписчикам подарки прямиком из уборной

Украинский теннисист Илья Марченко продолжает будоражить свою аудиторию в инстаграме забавными роликами.
На этот раз он разыгрывает Xbox Pass (месячная подписка с некоторыми бонусами), сидя в уборной.
К слову, для участия нужно поставить лайк под постом, подписаться и отметить друга в комментариях.
ВИДЕО. Марченко записал пародию на домашние тренировки от спортсменов
Giveaway / Разыгрываем Xbox Pass To participate - like, subscribe and tag your friend in comments Чтоб учавствовать - лайк, подписка и отметьте друга в комментариях #giveaway #lifeinquarantine #gamer #atp #atpworldtour #fakeittillyoumakeit #bidibadu #humor #toilet #wc #subscribe #ohyeah #goodvibes #ufff #tennistraining #tennisgirl #tennismatch #tennisvideo #tennisfan #tennisshoes #tennisclub #tennislover #tennisplayers #tennisrunsinourblood #tennisacademy #tennisballs #TennisTeam #tennispractice #tennisbracelet
Источник — Sport.ua
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