ВИДЕО. Марченко раздает подписчикам подарки прямиком из уборной

Украинский теннисист Илья Марченко продолжает будоражить свою аудиторию в инстаграме забавными роликами.

На этот раз он разыгрывает Xbox Pass (месячная подписка с некоторыми бонусами), сидя в уборной.

К слову, для участия нужно поставить лайк под постом, подписаться и отметить друга в комментариях.

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