СТАХОВСКИЙ – о чипизации: «Теория заговора такого масштаба не реальна»

Украинский теннисист Сергей Стаховский высказал свое мнение относительно теории заговора, которую недавно поддержал известный в прошлом теннисист из России Марат Сафин, а также прокомментировал нежелание Новака Джоковича делать прививки от коронавируса (COVID-19).



«Что касается теории Сафина, то я, в принципе, очень далек от этого. Не думаю, что это реальная вещь. Теория заговора такого масштаба просто не реальна.



Относительно прививок, то это [опасение] имеет смысл существовать в наших фантазиях. Это реальные вещи. С этой вакцинацией мы можем получить и нечто другое. Вопрос в том, что мы не знаем, какие будут последствия этой прививки через 10 лет. Как я понимаю, все эти вакцинации сейчас проходят проверку по ускоренному курсу. Не было тестов на людях и на животных, которые должны продолжаться 3 или 6 лет. Они это делают в экстремальном порядке за 6 месяцев. И мы не знаем, что будет следствием этого», - сказал Стаховский.



Напомним, что Сафин считает, что человечество готовят к чипизации.