Марат САФИН – о коронавирусе: «Людей готовят к чипизации»

Бывший российский теннисист считает, что во всем виновато теневое правительство

  • 14.04.2020 11:43
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Марат САФИН – о коронавирусе: «Людей готовят к чипизации»
© Eurosport. Марат Сафин

Экс-первая ракетка мира россиянин Марат Сафин считает пандемию коронавируса мировым заговором, который позволит чипировать людей.

«Я думаю, что людей готовят к чипизации. Билл Гейтс еще в 2015 году рассказал, что у нас будет пандемия, следующий враг – вирус, а не ядерная война. Они провели симуляцию на Давосском форуме, как все будет. Я не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель – он просто знал.  

Думаю, что с вирусом все не так, как рассказывается, но народ же верит во все, в страшилки по телевизору. Кто-то верит, что закончится скоро цивилизация, а я в это не верю. Просто скоро будем ходить с чипом.

Весь мир же посадили домой, так что все работает. Я думаю, что есть ребята покруче мировых лидеров, которые реально хозяева денег, хозяева мира, и они это могут легко провернуть. Можно называть это теневым правительством, можно как угодно. Я думаю, мы даже не догадываемся, что они существуют. Ротшильды и Рокфеллеры – это раскрученные имена, а за ними еще кто-то стоит», – сказал Сафин.

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Источник — Sports.ru

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