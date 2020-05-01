Организаторы US Open не собираются переносить турнир в другой город

Открытый чемпионат США может пройти только в Нью-Йорке

  • 01.05.2020 20:57
  • 68 просмотров
  • 0 комментариев
Организаторы US Open не собираются переносить турнир в другой город
© US Open

Организаторы Открытого чемпионата США по-прежнему не определились, в каком виде будет проведен турнир в 2020-м году.
 
«Наш план – провести US Open в запланированные даты в теннисном центре USTA Billie Jean King в Нью-Йорке с болельщиками – остается в силе», – говорится в заявлении ассоциации.
 
Организаторы также подчеркивают, что понимают актуальную ситуацию, поэтому обсуждаются и другие варианты проведения турнира, в том числе и без зрителей. Что в USTA (Теннисная организация США - прим.) не рассматривают, как сказано в заявлении, так это проведение турнира в другом городе.
 
На сегодняшний день организаторы планируют озвучить свое решение по статусу US Open через 6-8 недель.

По плану US Open-2020 должен начаться 31 августа и завершиться 13 сентября.

Ранее сообщалось, что US Open могут перенести в Индиан-Уэллс.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности