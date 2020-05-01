Организаторы US Open не собираются переносить турнир в другой город

Организаторы Открытого чемпионата США по-прежнему не определились, в каком виде будет проведен турнир в 2020-м году.



«Наш план – провести US Open в запланированные даты в теннисном центре USTA Billie Jean King в Нью-Йорке с болельщиками – остается в силе», – говорится в заявлении ассоциации.



Организаторы также подчеркивают, что понимают актуальную ситуацию, поэтому обсуждаются и другие варианты проведения турнира, в том числе и без зрителей. Что в USTA (Теннисная организация США - прим.) не рассматривают, как сказано в заявлении, так это проведение турнира в другом городе.



На сегодняшний день организаторы планируют озвучить свое решение по статусу US Open через 6-8 недель.

По плану US Open-2020 должен начаться 31 августа и завершиться 13 сентября.

Ранее сообщалось, что US Open могут перенести в Индиан-Уэллс.