US Open могут перенести в Индиан-Уэллс

Сейчас судьба US Open-2020 остается под вопросом из-за пандемии коронавируса. Нью-Йорк, город, в котором проводится турнир, является одним из эпицентров пандемии.
Поэтому, организаторы US Open рассматривают возможность переноса турнира в Индиан-Уэллс, штат Калифорния. Ежегодно в марте там проходит престижный турнир АТР и WTA.
По плану US Open-2020 должен начаться 24 августа и завершиться 13 сентября.
Ранее сообщалось о том, что дата проведения Ролан Гаррос снова была перенесена.
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Источник — Marca
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