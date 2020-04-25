US Open могут перенести в Индиан-Уэллс

Нью-Йорк является одним из эпицентров пандемии коронавируса

  • 25.04.2020 15:49
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US Open могут перенести в Индиан-Уэллс

Сейчас судьба US Open-2020 остается под вопросом из-за пандемии коронавируса. Нью-Йорк, город, в котором проводится турнир, является одним из эпицентров пандемии.

Поэтому, организаторы US Open рассматривают возможность переноса турнира в Индиан-Уэллс, штат Калифорния. Ежегодно в марте там проходит престижный турнир АТР и WTA.

По плану US Open-2020 должен начаться 24 августа и завершиться 13 сентября.

Ранее сообщалось о том, что дата проведения Ролан Гаррос снова была перенесена.

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Источник — Marca

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