US Open. Организаторы еще не приняли решение о судьбе турнира

О решении должны объявить летом

  • 16.04.2020 23:20
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US Open. Организаторы еще не приняли решение о судьбе турнира

Организаторы теннисного турнира US Open пока не готовы сказать, что будет с соревнованием - его перенесут или полностью отменят, как это случилось с Уимблдоном.

Окончательное решение будет принято в июне, но пока что организаторы намерены провести турнир в намеченные даты 31 августа - 14 сентября.

«Из-за коронавируса все очень быстро меняется, поэтому сейчас мы не готовы объявить о нашем решении. Думаем, все станет ясно в июне», - указано в заявлении USTA, организаторов турнира.

При этом ранее French Open перенесли как раз на сентябрь.

Все теннисные соревнования отменены минимум до середины июля.

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Источник — Reuters

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