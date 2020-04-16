US Open. Организаторы еще не приняли решение о судьбе турнира

Организаторы теннисного турнира US Open пока не готовы сказать, что будет с соревнованием - его перенесут или полностью отменят, как это случилось с Уимблдоном.
Окончательное решение будет принято в июне, но пока что организаторы намерены провести турнир в намеченные даты 31 августа - 14 сентября.
«Из-за коронавируса все очень быстро меняется, поэтому сейчас мы не готовы объявить о нашем решении. Думаем, все станет ясно в июне», - указано в заявлении USTA, организаторов турнира.
При этом ранее French Open перенесли как раз на сентябрь.
Все теннисные соревнования отменены минимум до середины июля.
Источник — Reuters
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