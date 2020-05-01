ВИДЕО. Ястремская показала, как тренируется на одесском пляже

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская продолжает поддерживать хорошую спортивную форму во время карантина.
Даяна тренируется на пляже в Одессе, выглядит это весьма эффектно.
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