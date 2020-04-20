ВИДЕО. Как Ястремская тренируется на пляже в Одессе

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская во время карантина не сидит сложа руки и кроме волонтерской деятельности также держит себя в хорошей спортивной форме.
Сейчас Даяна занимается на пляже, где есть возможность очень хорошо нагрузить все мышечные группы.
Читайте также: Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Считаю себя подающим надежды драматургом»
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.