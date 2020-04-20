ВИДЕО. Как Ястремская тренируется на пляже в Одессе

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская во время карантина не сидит сложа руки и кроме волонтерской деятельности также держит себя в хорошей спортивной форме.

Сейчас Даяна занимается на пляже, где есть возможность очень хорошо нагрузить все мышечные группы.

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