Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Считаю себя подающим надежды драматургом»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская рассказала, как создавался мультфильм, в котором она в роли супергероя борется с коронавирусом.



«Я думаю, что было разумно представить ситуацию с пандемией с помощью мультфильма. Концепция ясна и понятна детям и взрослым.



Этот мультфильм был создан нашей командой блестящих специалистов. Я рисовала сама, пока аниматор не показал мне свое видение - и это, несомненно, было лучше. На самом деле я считаю себя подающим надежды драматургом, так как мне нравится придумывать разные сценарии. Думаю, я могла бы стать достойным сценаристом.



Мультфильм был дублирован украинскими актерами. Весь проект занял восемь дней. Мы работали быстро, так как очень важно, чтобы этот проект был актуальным. Люди должны понимать, насколько опасен этот вирус», – сказала Ястремская.