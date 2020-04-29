Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Люблю быть дома, но еще больше хочу на турнир»

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская призналась, что соскучилась по турнирам. Соревнования были приостановлены на время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
«Я люблю быть дома, проводить время с близкими, но еще больше я хочу на турнир. Обнимаю всех», — написала Ястремская, которая живет в Одессе, в Instagram.
Ранее карантин в Украине был продлен минимум до 11-го мая.
I love to be at home, spend time with loved ones💓but I really want to be back to tour and play tournaments! 🎾 HUGS TO EVERYONE! Я люблю быть дома, проводить время с близкими 💓но ещё больше я хочу на турнир 🎾ОБНИМАЮ ВСЕХ! #DY#odessa#beutifulcity#girls#momentstoremember#wta
Источник — Instagram
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