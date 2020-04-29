Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Люблю быть дома, но еще больше хочу на турнир»

Украинская спортсменка соскучилась по теннису

  • 29.04.2020 14:48
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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Люблю быть дома, но еще больше хочу на турнир»
© Instagram. Даяна Ястремская

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская призналась, что соскучилась по турнирам. Соревнования были приостановлены на время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

«Я люблю быть дома, проводить время с близкими, но еще больше я хочу на турнир. Обнимаю всех», — написала Ястремская, которая живет в Одессе, в Instagram.

Ранее карантин в Украине был продлен минимум до 11-го мая.

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Источник — Instagram

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