Александр АЛИЕВ: «Левченко в сборной играл на гитаре и кушал селедку»

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев ответил на критику экс-полузащитника украинской национальной команды Евгения Левченко насчет своего YouTube-канала «Кент».

«Мне было неприятно, все-таки с человеком вместе за сборную играли. Но это его мнение. Я всегда говорю о том, что у каждого есть свое мнение. Просто, повторю, что неприятно, когда такое говорит человек, с которым вместе выходили играть за сборную одной страны.

Наверное, Лева уже почувствовал себя таким европейцем. Наверное, он считает, что делает хороший контент. Хотя, я же не говорю, как он на ТВ комментирует игру сборной, не говорю о том, что он сильно соображает в футболе. Но, если Лева так сильно соображает в игре, чего же он сидел на лавочке, когда мы с кентом защищали честь страны. Он еще селедку постоянно привозил в сборную. Сидел на лавочке, играл на гитаре и кушал селедку.

Я же не говорю, как он себя преподносит, дескать, поиграл в Европе. Да поиграл в чемпионате Голландии — и все? Он мог мне сказать это лично, но не выносить на люди. Не нравится тебе — промолчи, а пиариться за счет меня... Я это не приветствую», — отметил Алиев в эфире канала «Миля» на YouTube.