Евгений ЛЕВЧЕНКО: «YouTube-канал Алиева – это какой-то Дом-2»

Президент Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко рассказал, почему люди смотрят YouTube-канал Александра Алиева.

«Есть определенная структура хайпа. Люди косвенно сравнивают себя: «Ой, какой же придурок. Зачем он это сказал». Естественно, ты продолжаешь это смотреть. Это как какой-то «Дом-2». Ты хочешь смотреть такой треш, сравнивать себя и чувствовать себя лучше.

Если этот канал или любой другой блог несет позитив или информацию, то его смотреть нужно. А если он ничего не несет, это просто треш – для меня это пустая трата времени. Просто люди иногда хотят разгрузиться, посмотреть, сравнить и поплеваться в экран», – сказал Левченко.

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