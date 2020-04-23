Евгений ЛЕВЧЕНКО: «YouTube-канал Алиева – это какой-то Дом-2»

Специалист раскритиковал канал экс-игрока «Динамо»

  • 23.04.2020 21:58
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «YouTube-канал Алиева – это какой-то Дом-2»
© Twitter. Евгений Левченко

Президент Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко рассказал, почему люди смотрят YouTube-канал Александра Алиева.

«Есть определенная структура хайпа. Люди косвенно сравнивают себя: «Ой, какой же придурок. Зачем он это сказал». Естественно, ты продолжаешь это смотреть. Это как какой-то «Дом-2». Ты хочешь смотреть такой треш, сравнивать себя и чувствовать себя лучше.

Если этот канал или любой другой блог несет позитив или информацию, то его смотреть нужно. А если он ничего не несет, это просто треш – для меня это пустая трата времени. Просто люди иногда хотят разгрузиться, посмотреть, сравнить и поплеваться в экран», – сказал Левченко.

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Источник — Трибуна

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