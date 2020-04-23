ЛЕВЧЕНКО: «Шахтер предлагал зарплату в 4-5 раз выше, но я выбрал Европу»

Экс-игрок сборной Украины рассказал, как мог перейти в донецкий клуб

  • 23.04.2020 20:39
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ЛЕВЧЕНКО: «Шахтер предлагал зарплату в 4-5 раз выше, но я выбрал Европу»
© ТК Футбол. Евгений Левченко

Президент Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко рассказал, были ли у него предложения от украинских клубов, когда он выступал за национальную сборную.

«Когда я играл за «Гронинген» (2005-2009 годы – прим.), в том числе в Лиге Европы, на меня выходил «Шахтер». Но я тогда решил, что продолжу карьеру в Европе. Было ли это опрометчивым решением – сложно говорить. Но на тот момент я выбрал жизнь и развитие в Европе, хотя «Шахтер» предлагал более выгодные финансовые условия. Деньги на тот момент были не так важны для меня, хотя вообще они важны.

Отказать «Шахтеру» было не так просто, особенно когда твоя зарплата вырастает в 4-5 раз. Деньги не все решают в этой жизни. Я понимаю, что без них никуда, но в моей жизни они никогда не играли первостепенную роль. Я очень много времени и желания отдавал именно качеству жизни, для меня это остается важным», – сказал Левченко.

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Источник — Трибуна

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