Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Когда Усик говорит, не думая, это вызывает гнев»

Президент Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко поделился мнением о высказываниях известного украинского боксера Александра Усика.

«В Нидерландах такие люди тоже есть. Я даже не знаю, как это назвать. Иногда задумываешься, почему такие высказывания делаются такими взрослыми людьми. Людьми, которые имеют огромное влияние на нашу общественность.

Для меня высказывания Усика были совершенно непонятны. Может быть, его на это провоцировали. Но в любом случае я с этими высказываниями не согласен: ни по коронавирусу, ни по Крыму, ни по другим вопросам.

Он имеет право на свою точку зрения, но являются ли эти высказывания правомерными? Я считаю, что нет. Для меня это очень странно.

Когда люди говорят, не думая, это вызывает гнев. Коронавирус – это больная тема. Два моих близких друга лежали в реанимации. Когда он все это просто отметает и говорит кушать чеснок, ходить причащаться, целовать иконки и все будет нормально – это очень глупо», – сказал Левченко.

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