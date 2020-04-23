Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Когда Усик говорит, не думая, это вызывает гнев»

Экс-игрок сборной Украины не согласен с позицией боксера

  • 23.04.2020 17:19
  • 517 просмотров
  • 8 комментариев
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Когда Усик говорит, не думая, это вызывает гнев»
© Динамо Киев от Шурика. Евгений Левченко

Президент Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко поделился мнением о высказываниях известного украинского боксера Александра Усика.

«В Нидерландах такие люди тоже есть. Я даже не знаю, как это назвать. Иногда задумываешься, почему такие высказывания делаются такими взрослыми людьми. Людьми, которые имеют огромное влияние на нашу общественность.

Для меня высказывания Усика были совершенно непонятны. Может быть, его на это провоцировали. Но в любом случае я с этими высказываниями не согласен: ни по коронавирусу, ни по Крыму, ни по другим вопросам.

Он имеет право на свою точку зрения, но являются ли эти высказывания правомерными? Я считаю, что нет. Для меня это очень странно.

Когда люди говорят, не думая, это вызывает гнев. Коронавирус – это больная тема. Два моих близких друга лежали в реанимации. Когда он все это просто отметает и говорит кушать чеснок, ходить причащаться, целовать иконки и все будет нормально – это очень глупо», – сказал Левченко.

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Источник — Трибуна

(5 голосов)

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Комментарии
    Predator
    online
      Predator, 23.04.2020 18:01
    -1
    дебилам это не понять. Саня красава.
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 23.04.2020 18:01
    0
    дебилам это не понять. Саня красава.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 23.04.2020 17:53
    0
    Когда люди говорят, не думая, это вызывает гнев. Коронавирус – это больная тема. Два моих близких друга лежали в реанимации. Когда он все это просто отметает и говорит кушать чеснок, ходить причащаться, целовать иконки и все будет нормально – это очень глупо", – сказал Левченко.
    Ссылка
    Couch
    online
      Couch, 23.04.2020 17:52
    +2
    Левченко красавчик, поддерживаю!!!
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    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 23.04.2020 17:51
    0
    он и думая производит бред
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 23.04.2020 17:43
    0
    а если этому спарцмэну нечем думать, то ему что теперь молчать?
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    Letifer
      Letifer, 23.04.2020 17:41
    +2
    Как он может говорить думая, если он лишён такой привилегии - думать?
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 23.04.2020 17:27
    0
    Кого там предлагают на пост президента АПЛ? Может назначить Левченко? Адекватный, профессиональный и со связями человек!!!!!!!
    Ссылка
    Couch
    online
      Couch, 23.04.2020 17:52
    +2
    Левченко красавчик, поддерживаю!!!
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 23.04.2020 17:41
    +2
    Как он может говорить думая, если он лишён такой привилегии - думать?
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 23.04.2020 18:01
    0
    дебилам это не понять. Саня красава.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 23.04.2020 17:53
    0
    Когда люди говорят, не думая, это вызывает гнев. Коронавирус – это больная тема. Два моих близких друга лежали в реанимации. Когда он все это просто отметает и говорит кушать чеснок, ходить причащаться, целовать иконки и все будет нормально – это очень глупо", – сказал Левченко.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 23.04.2020 17:51
    0
    он и думая производит бред
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 23.04.2020 17:43
    0
    а если этому спарцмэну нечем думать, то ему что теперь молчать?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 23.04.2020 17:27
    0
    Кого там предлагают на пост президента АПЛ? Может назначить Левченко? Адекватный, профессиональный и со связями человек!!!!!!!
    Ссылка
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