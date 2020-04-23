Е. ЛЕВЧЕНКО: «Чтобы не стать заложником депрессий — занимайтесь спортом»

42-летний бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о том, как не впасть в депрессию на карантине.

«Самоизолировался. Высоко сижу, далеко гляжу. Ну а если серьезно, чтобы на карантине не стать заложником депрессий и расстройств различных — занимайтесь спортом. Даже 15-30 минут спорта помогут быть в форме (желательно, ежедневно), ну и обрести внутренний баланс. А еще так много всего: позитивное мышление, визуализация, медитация, смехотерапия, дыхательные упражнения и т.д., и т.п. Время жить!», — написал Левченко в Instagram.

Ранее сообщалось, что карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19, продлен как минимум до 11-го мая.