Е. ЛЕВЧЕНКО: «Чтобы не стать заложником депрессий — занимайтесь спортом»

42-летний бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о том, как не впасть в депрессию на карантине.
«Самоизолировался. Высоко сижу, далеко гляжу. Ну а если серьезно, чтобы на карантине не стать заложником депрессий и расстройств различных — занимайтесь спортом. Даже 15-30 минут спорта помогут быть в форме (желательно, ежедневно), ну и обрести внутренний баланс. А еще так много всего: позитивное мышление, визуализация, медитация, смехотерапия, дыхательные упражнения и т.д., и т.п. Время жить!», — написал Левченко в Instagram.
Ранее сообщалось, что карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19, продлен как минимум до 11-го мая.
Ready to sand wortkout! Самоизолировался. Высоко сижу, далеко гляжу. Ну а если серьезно, чтобы на карантине не стать заложником депрессий и расстройств различных- занимайтесь спортом. Даже 15-30 минут спорта помогут быть в форме(желательно ежедневно) ну и обрести внутренний баланс. А ещё так много всего; позитивное мышление, визуализация, медитация, смехотерапия, дыхательные упражнения и тд и тп;-) время жить!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.