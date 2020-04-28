Руслан ФОМИН: «При Семине в Габале были золотые горы»

Украинский форвард поделился мнением об азербайджанском клубе

  • 28.04.2020 11:33
  • 697 просмотров
  • 0 комментариев
Руслан ФОМИН: «При Семине в Габале были золотые горы»
© ФК Мариуполь. Руслан Фомин

34-летний украинский форвард «Мариуполя» Руслан Фомин поделился мнением о «Габале», за которую выступал в 2015-м году.

«Сейчас там уже не так, как было раньше. При Юрии Семине там вообще золотые горы были, «Габала» являлась самым богатым клубом Азербайджана. Говорили, что при Семине они и жили в Баку, а не в Габале.

В Габале там невозможно — гостиница, два поля и стадион. За территорию не выйдешь никуда. Говорить о каком-то кинотеатре... Там, наверное, даже не знают, что это такое», — отметил Фомин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности