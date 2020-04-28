Руслан ФОМИН: «При Семине в Габале были золотые горы»

34-летний украинский форвард «Мариуполя» Руслан Фомин поделился мнением о «Габале», за которую выступал в 2015-м году.
«Сейчас там уже не так, как было раньше. При Юрии Семине там вообще золотые горы были, «Габала» являлась самым богатым клубом Азербайджана. Говорили, что при Семине они и жили в Баку, а не в Габале.
В Габале там невозможно — гостиница, два поля и стадион. За территорию не выйдешь никуда. Говорить о каком-то кинотеатре... Там, наверное, даже не знают, что это такое», — отметил Фомин.
Источник — Football.ua
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