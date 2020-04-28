Александр СЕВИДОВ: «У нас не уменьшилось количество договорных матчей»

Экс-тренер «Мариуполя» Александр Севидов признался, подозревал ли он о договорном статусе матча против «Горняка-Спорта».



– Перед игрой или во время игры «Мариуполь» – «Горняк-Спорт» у вас возникали подозрения?

– Сомнения и подозрения возникали не только в этом матче. Например, до этого мы потеряли очки дома с «Авангардом». Мы за весь матч создали только один момент – Фомин не реализовал выход один на один.



Что касается встречи с «Горняк-Спортом», то при счете 0:1 наш защитник толкнул соперника в штрафной – это чистая точка. Если они бы забили, мы бы уже не отыгрались. Если тебе перед матчем что-то такое говорят, а потом смотришь на игру и думаешь: «Точно что-то не так». Но судья не увидел, пронесло. После матча я собрал команду и сказал: «Ребята, у нас проблемы. Не у вас, а у нас. Ведь я тренер нашей команды. И если у вас какие-то вещи происходят, то это и мои вещи».



Приведу пример матча «Металлист» – «Карпаты». Вы знаете, кто тогда тренировал «Карпаты»? Никто даже не помнит кто. Это был Валерий Яремченко, его к себе вызвал Дыминский и сказал: «Матч был договорным, а ты этого не заметил. Какой ты нахрен тренер?»



Также и у меня. Были ли подозрения? Были. Но что я могу сказать? Есть опрос всех футболистов того матча. Ребят спрашивали, что говорил Севидов перед матчем, в перерыве. А я орал так, что штукатурка сыпалась и сказал: «Разгоню всех». Это преподносится по-другому – Севидов что-то знал. Это смешно. Когда понял, что на меня хотят все свалить, то начал свое внутреннее расследование. Я вызывал каждого футболиста и каждый писал объяснительную.



– На ваш взгляд, этот матч был договорным?

– Тогда был уверен, что нет. Мы настолько плохо играли, провели очень плохой тайм. Но мы очень быстро отыгрались и подумал: «Да нет, показалось. Не может такого быть». Но когда на протяжении нескольких лет об этом говорят, то меня это мучает.



Почему не догадался, ведь опытный же тренер? Ну подожди – выиграли же. Ну и что? Проиграли же первый тайм. Сам с собой уже разговариваю. Под таким ракурсом можно смотреть все матчи. Сейчас вот времени много, смотрю украинский футбол. У нас не уменьшилось количество договорных матчей, с судьями как работали, так и работают, – сказал Севидов.

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