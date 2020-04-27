Александр СЕВИДОВ: «Есть решение КДК по Сумам. Я невиновен»

50-летний экс-тренер «Мариуполя» и «Металлиста» Александр Севидов рассказал о решении по договорным матчам «Сум» в период его работы в клубе.

– Почему нет еще ни одного решения по вам? Разговоры есть, но решения нет.

– На самом деле, решение по мне и «Сумам» уже есть в КДК. Я невиновен. Решение можно обжаловать в течение 10 дней. Но зачем мне его обжаловать? Оно вступило в силу.

КДК отправило дело на дополнительное рассмотрение. Не наново – а на дополнительное. Потому что некоторые участники дела подали апелляцию.

Мне проще говорить с журналистами, потому что у меня есть факты. Сейчас читаю материалы дела. Это полиция расследовала дело «Сум». Это документы, подписанные полицией и прокураторой (далее Севидов читает документ — прим. ред.).

Первое – в момент проведения матча Козар (на тот момент руководитель «Сум» — прим. ред.) связался с Давыдовым и сказал о том, что «Сумы» в перерыве матча с «Десной» приняли решение слить матч и сыграть на ставках. В команде об этом знали 5 игроков на поле. Давыдов сказал, что общался об этом с Севидовым и тот сразу понял, кто из игроков сливает матч.

То есть, никто не знал, но Севидов уже догадался.

Другое — в 2017-м Севидов связался с Козарем и сообщил, что судья матча захотел за победу «Сум» не 40 тысяч, а 50. На что Козар согласился. Но вы арбитра этой игры наказали? Клянусь дочерью, что никогда в жизни не общался с судьями по такому поводу.

Третье — мне звонит игрок и говорит: «Думаете, будут с судьями сегодня работать?» Ответил: «Будут — очки нужны и тем, и тем». Знаете, что они пишут? Севидов имел в виду «Сумы». Но почему именно этот клуб? Где здесь Севидов и договорные матчи?

По матчу «Волынь» — «Сумы». Дословно привожу наш диалог с Козарем, который записан полицией. Он говорит мне: «Сегодня буду встречаться с одним. Ну я ему за победу предложу 100, а за ничью — 30. Нормально?» Ответил ему: «Нормально».

Полиция пишет: «Севидов вступил в сговор с Козарем». Взятку дают для чего? Чтобы получить выгоду себе или третьей стороне. Но тут загвоздка — Севидов не работал в «Сумах», не получал зарплату, премиальные. И на этом дело остановилось. В деле даже ошибку сделали в моей фамилии.