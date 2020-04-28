Валуев жестко ответил российскому футболисту, раскритиковавшему Путина

Бывший чемпион мира по боксу считает, что Евгений Фролов не прав

  • 28.04.2020 07:45
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Валуев жестко ответил российскому футболисту, раскритиковавшему Путина
© Чемпионат. Николай Валуев

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев ответил на критику власти со стороны голкипера самарского клуба «Крылья Советов» Евгения Фролова.

«Не могу понять, что произошло у этого человека и в каком месте он раб. Какие-то общие слова без аргументации. Та самая власть, которая держит его под колпаком, платит ему деньги. Что не соответствует закону о том, что клубы должны сами искать эти денюжки.

Он говорит про оплату налога или штрафа вовремя. Но у нас все чётко знают, что на оплату штрафа есть льготное время, когда можно оплатить лишь процент от штрафа. Есть предложение не совершать правонарушения, чтобы штрафы не пришлось платить. Если ты не платишь налогов, то кислород перекрывают, и, например, ты не можешь выехать за границу. Так происходит и с теми, кто не платит алиментов и штрафов. Может, Фролов хотел привести в пример другие страны, где так не делают? Ну, в какой-то солнечной стране Лумумбе так не поступают. Тогда надо ехать в Лумумбу и жить свободной жизнью, ездить с безумной скоростью, не платить алиментов… Пусть он найдёт такую свободную во всех отношениях страну и едет жить как хочется.

Что касается его слов про чипизацию, то человек сегодня сам добровольно себя чипировал. У этого вратаря вряд ли смартфон за полторы тысячи рублей, которыми часто пользуются пенсионеры, но даже с такими телефонами можно узнать место расположения владельца телефона», – сказал Валуев.

Напомним, Евгений Фролов был оштрафован руководством клуба.

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Источник — Чемпионат

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