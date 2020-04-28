Артем МИЛЕВСКИЙ: «Странно, что у Бойко лучший друг – Селезнев»

Форвард брестского «Динамо» не хочет общаться с голкипером киевлян

  • 28.04.2020 00:43
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Артем МИЛЕВСКИЙ: «Странно, что у Бойко лучший друг – Селезнев»
© ФК Динамо Брест. Артем Милевский

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский в беседе с Александром Алиевым в эфире своего канала на YouTube ответил на вопрос про свой конфликт из-за карточного инцидента с голкипером киевского «Динамо» Денисом Бойко:

«До сих пор меня эта история грызет. На эту тему я столько уже говорил. Сколько можно ее распространять? Была история, и все. Я не хочу общаться с этим человеком, вот и все.

Может, и он не хочет со мной общаться. И насрать мне – хочет он или не хочет. Может, и ему насрать – хочу я или не хочу. У нас даже мыслей кого-то обмануть не было. Он недавно дал интервью и сказал, что Селезнев – его лучший друг. Для меня это странно, зная Селю. Ну, Бог с ним».

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Источник — Миля

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