ВИДЕО. Был инцидент с картами! Как Бойко убегал от приветствия с Милевским

Появление Артема Милевского в лагере киевского «Динамо» заставило уйти со скамейки запасных вратаря киевлян Дениса Бойко. Это произошло во время недавнего спарринга киевлян с брестским «Динамо» (3:0), который состоялся 27 января. На этот эпизод Милевский обратил внимание в своем видеоблоге на YouTube.

Милевский здоровался и обнимался с игроками, тренерами и сотрудниками киевского клуба, а Бойко отошел в сторону. Причина его поведения заключается в том, что пару лет назад Милевский в соцсетях назвал Бойко крысой из-за жульничества при игре в карты в период, когда они оба были игроками киевского клуба.

Сам голкипер Денис Бойко позже о том случае рассказал так: «Был такой инцидент с картами, но он давно закрыт. Если после этого кто-то считает, что я крыса – нет вопросов. Но мы играли и потом в карты, проблем не было. Да, там история с джокером была, я хотел обмануть, играли на деньги. Милевского там не было. Я не буду говорить, кто из игроков там был. Мы разобрались, поняли друг друга, я извинился, ни у кого ко мне больше не было претензий. У меня ничего личного с Милевским нет. Я тоже мог опуститься до его уровня, рассказывать, кто он, чем занимается, но мне не интересно разговаривать на тему Артема Милевского».

ВИДЕО. Как Денис Бойко убегал от Артема Милевского