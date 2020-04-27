Руслан ФОМИН: «Против Зеленского ничего не имею. Мои слова перекрутили»

Известный футболист высказался о президенте Украины

  • 27.04.2020 14:22
  • 555 просмотров
  • 6 комментариев
Руслан ФОМИН: «Против Зеленского ничего не имею. Мои слова перекрутили»
© ФК Мариуполь. Руслан Фомин

Форвард «Мариуполя» Руслан Фомин объяснил свои слова о президенте Украины Владимире Зеленском.

Ранее Фомин говорил, что при Зеленском в Украине стало даже хуже, чем было до этого.

«Если честно, я в шоке, как перекрутили. Меня спросили, что изменилось за год власти Зеленского. Я ответил, что ничего не изменилось. Из-за него не стало ни лучше, ни хуже. Ситуация сейчас ухудшилась из-за пандемии коронавируса, а не политиков. Против Владимира Зеленского я ничего не имею, возникло недоразумение, меня поняли неправильно», - сказал Фомин.

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Источник — Football.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 27.04.2020 15:22
    -1
    Фомин сказал не подумав, пресса перекрутила, дебилы поверили, а минусуют меня.
    А кто обещал, что легко будет?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.04.2020 14:40
    +5
    можешь не оправдываться как-то начхать на мнение, а зе енд и правда х**ню какую-то что творили что творят
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.04.2020 14:35
    +7
    Фомин:"Зеленский-возникшее недоразумение."
    Ссылка
    trubach09
      trubach09, 27.04.2020 14:34
    +11
    Один в один як Коваленко відвідав госпіталь поранених в АТО .
    Через декілька днів - ні інтерв'ю, ні фотографій .
    Так і тут ненароком зеленого згадав , а тепер виправдовується, таке враження що 37 рік
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 27.04.2020 14:30
    -12
    А кое кто поверил и обрадовался.
    Как говорится - язык мой враг.
    А если ещё и жёлтая пресса брала интервью и напечатал, то все может быть.
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 27.04.2020 14:25
    +7
    не мужик,тряпка!
    Ссылка
    trubach09
      trubach09, 27.04.2020 14:34
    +11
    Один в один як Коваленко відвідав госпіталь поранених в АТО .
    Через декілька днів - ні інтерв'ю, ні фотографій .
    Так і тут ненароком зеленого згадав , а тепер виправдовується, таке враження що 37 рік
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.04.2020 14:35
    +7
    Фомин:"Зеленский-возникшее недоразумение."
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 27.04.2020 14:25
    +7
    не мужик,тряпка!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.04.2020 14:40
    +5
    можешь не оправдываться как-то начхать на мнение, а зе енд и правда х**ню какую-то что творили что творят
    Ссылка
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