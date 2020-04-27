Руслан ФОМИН: «Против Зеленского ничего не имею. Мои слова перекрутили»

Форвард «Мариуполя» Руслан Фомин объяснил свои слова о президенте Украины Владимире Зеленском.

Ранее Фомин говорил, что при Зеленском в Украине стало даже хуже, чем было до этого.

«Если честно, я в шоке, как перекрутили. Меня спросили, что изменилось за год власти Зеленского. Я ответил, что ничего не изменилось. Из-за него не стало ни лучше, ни хуже. Ситуация сейчас ухудшилась из-за пандемии коронавируса, а не политиков. Против Владимира Зеленского я ничего не имею, возникло недоразумение, меня поняли неправильно», - сказал Фомин.

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