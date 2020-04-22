Руслан ФОМИН: «При Зеленском даже хуже стало»

Форвард «Мариуполя» Руслан Фомин ответил на вопрос, ощущает ли он какие-то изменения после первого года президентства Владимира Зеленского.
«Нет, пока нет. Пока вообще ничего не изменилось. Я думаю, что с этими всеми ситуациями даже хуже стало. С эпидемией плюс цены, доллар растет... Честно, пока только хуже.
Единственное, что хочется – чтобы не было войны на Донбассе. Верим, надеемся», – сказал Фомин.
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Источник — Stargorod Sport
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