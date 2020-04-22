Руслан ФОМИН: «При Зеленском даже хуже стало»

Форвард «Мариуполя» считает, что ничего не изменилось в лучшую сторону

  • 22.04.2020 07:30
  • 1813 просмотров
  • 2 комментария
Руслан ФОМИН: «При Зеленском даже хуже стало»
© ФК Мариуполь. Руслан Фомин

Форвард «Мариуполя» Руслан Фомин ответил на вопрос, ощущает ли он какие-то изменения после первого года президентства Владимира Зеленского.
 
«Нет, пока нет. Пока вообще ничего не изменилось. Я думаю, что с этими всеми ситуациями даже хуже стало. С эпидемией плюс цены, доллар растет... Честно, пока только хуже.
 
Единственное, что хочется – чтобы не было войны на Донбассе. Верим, надеемся», – сказал Фомин.

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Источник — Stargorod Sport

(4 голоса)

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Комментарии
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 22.04.2020 07:53
    +1
    если "чарли чаплин" президент ,то лучше не будет,он же не "лох"))
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    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 22.04.2020 07:45
    -2
    при каждом новом презике становится хуже
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 22.04.2020 07:53
    +1
    если "чарли чаплин" президент ,то лучше не будет,он же не "лох"))
    Ссылка
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