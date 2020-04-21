Руслан ФОМИН: «Рыкун — невероятный футболист»

34-летний экс-форвард «Металлиста» Руслан Фомин рассказал о том, кто выделялся в харьковской команде.

«Рыкун, Саня Рыкун. Это невероятный человек и футболист. У нас тогда костяк был… Сплав молодости и опыта. Тот же Саня Горяинов, Обрадович потом пришел опытный. Девич молодой пришел из «Волыни», Ганчаржик… Александр Бабич», — отметил Фомин.

Фомин выступал за «Металлист» с 2006-го по 2008-й годы.