Руслан ФОМИН: «Рыкун — невероятный футболист»

34-летний экс-форвард «Металлиста» Руслан Фомин рассказал о том, кто выделялся в харьковской команде.
«Рыкун, Саня Рыкун. Это невероятный человек и футболист. У нас тогда костяк был… Сплав молодости и опыта. Тот же Саня Горяинов, Обрадович потом пришел опытный. Девич молодой пришел из «Волыни», Ганчаржик… Александр Бабич», — отметил Фомин.
Фомин выступал за «Металлист» с 2006-го по 2008-й годы.
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Источник — Stargorod Sport
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