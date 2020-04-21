Руслан ФОМИН: «Рыкун — невероятный футболист»

Бывший нападающий «Металлиста» рассказал о том, кто выделялся в харьковской команде

  • 21.04.2020 17:51
  • 559 просмотров
  • 1 комментарий
Руслан ФОМИН: «Рыкун — невероятный футболист»
© ФК Мариуполь. Руслан Фомин

34-летний экс-форвард «Металлиста» Руслан Фомин рассказал о том, кто выделялся в харьковской команде.

«Рыкун, Саня Рыкун. Это невероятный человек и футболист. У нас тогда костяк был… Сплав молодости и опыта. Тот же Саня Горяинов, Обрадович потом пришел опытный. Девич молодой пришел из «Волыни», Ганчаржик… Александр Бабич», — отметил Фомин.

Фомин выступал за «Металлист» с 2006-го по 2008-й годы.

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Источник — Stargorod Sport

(2 голоса)

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Комментарии
    Pavlo Posokhov
    online
      Pavlo Posokhov, 21.04.2020 18:04
    0
    Про Рыкуна гораздо больше и интереснее рассказал ФОмин на таймкоде 18:26
    Ссылка
    Pavlo Posokhov
    online
      Pavlo Posokhov, 21.04.2020 18:04
    0
    Про Рыкуна гораздо больше и интереснее рассказал ФОмин на таймкоде 18:26
    Ссылка
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