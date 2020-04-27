Руслан ФОМИН: «Алиеву нужно чуть-чуть маты убрать, потому что дети смотрят»

Форвард «Мариуполя» Руслан Фомин поделился мнением о качестве контента, который создают бывшие игроки «Динамо» Александр Алиев и Артем Милевский.



- Сейчас в YouTube много футбольных передач. Какие вы смотрите?

- Смотрю и Красаву, и Вацко. Сейчас, смотрю, очень популярны «Кент» (Саня Алиев), «Миля» Артема Милевского тоже.



- И как вам, нравится контент Алиева?

- Саня… Он такой был, в принципе. Молодец, что остается собой. Единственное, что нужно чуть-чуть маты убрать, потому что и дети смотрят, и мамы, и бабушки. Нужно уменьшить звуки в матах. А так пацаны рассказывают и делают то, что было и есть. Ничего тут такого нет плохого.

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