ВИЛЛИАН: «В раздевалке обнимались с Хадсоном-Одои перед позитивным тестом»

Бразильский полузащитник лондонского «Челси» Виллиан рассказал о том, как проводит карантин на родине, а также вспомнил ужасные минуты, когда узнал о заражении коронавирусом одного из игроков клуба.
– Ты слышал, что чемпионат могут не доиграть? На сколько это может быть ужасно?
– Самое главное - это здоровье всех игроков. Люди должны понимать, что мы не супермены. Нам нужен отдых и здоровье.
Я тренируюсь дома, стараюсь использовать домашние принадлежности, чтобы держать себя в форме. Когда вернется чемпионат, я должен быть в хорошей форме.
– Какая была реакция на новость о том, что Хадсон-Одои заболел коронавирусом?
– Это было большим удивлением. За несколько дней до этого мы здоровались в раздевалке, обнимались. Слава богу, что никто не заразился. Паники не было, но начал переживать.
Источник — Футбол 1/2/3
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