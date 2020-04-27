ПЯТОВ: «Сейчас нет былого ажиотажа вокруг матчей Динамо и Шахтера»

Многолетний первый номер «Шахтера» Андрей Пятов признался, что на матчах с «Динамо» ранее атмосфера была более жаркой.



– Сейчас нет былого ажиотажа вокруг матчей «Динамо» и «Шахтера».



– Почему нет? Сейчас тоже есть.

– Нет болельщиков. Все равно футбол ради болельщиков. Когда играем дома или на выезде, смотришь на эти сходки болельщиков, все горит, адреналин. Ты понимаешь, что не можешь подвести фанатов. Они за стадионом бьются за свою эмблему, а ты выходишь под этот накал.



Сколько из-за болельщиков в наших матчах с «Динамо» было спровоцировано всяких скандалов? Где-то Степаненко там показал, Милевский, Гармаш. В этом суть футбола, это жизнь. А сейчас ситуация дает свое.



Только мы можем вернуть это все назад. А кто вернет, кроме нас? Надо, чтобы была стабильная ситуация у наших владельцев, в экономике страны. Но мы тоже должны какие-то усилия предпринимать, – сказал Пятов в интервью Football Hub.

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