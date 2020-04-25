Андрей ПЯТОВ: «Нельзя сказать, что я не давал шансов вратарям Шахтера»

Игрок высказался о своих конкурентах

  • 25.04.2020 22:30
  • 259 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ПЯТОВ: «Нельзя сказать, что я не давал шансов вратарям Шахтера»
© shakhtar.com

Многолетний первый номер «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал многочисленных конкурентов, с которыми ему удалось справиться.

«Знаю, что все вратари, которые были в «Шахтере», они высокого уровня. У всех них были шансы. Рыбка же одно время играл, пока... Каниболоцкий одно время играл».

«Наверное, Худжамову меньше давал шансов Луческу. Но это лично тренер решал. Но нельзя говорить, что я никому не давал шансов», – сказал Пятов.

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Источник — #FootballHub

(3 голоса)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 25.04.2020 22:47
    -2
    Просто, кроме тебя никто с боевиками на блокпосту не фотографировался.... Заслужил уважение руководства
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