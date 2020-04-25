Андрей ПЯТОВ: «Нельзя сказать, что я не давал шансов вратарям Шахтера»

Многолетний первый номер «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал многочисленных конкурентов, с которыми ему удалось справиться.
«Знаю, что все вратари, которые были в «Шахтере», они высокого уровня. У всех них были шансы. Рыбка же одно время играл, пока... Каниболоцкий одно время играл».
«Наверное, Худжамову меньше давал шансов Луческу. Но это лично тренер решал. Но нельзя говорить, что я никому не давал шансов», – сказал Пятов.
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Источник — #FootballHub
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