ДЕМЬЯНЕНКО: «Сборная Украины будет готова к Евро не хуже, чем сейчас»

Специалист считает, что национальная команда за этот год существенно не изменится

  • 27.04.2020 10:38
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ДЕМЬЯНЕНКО: «Сборная Украины будет готова к Евро не хуже, чем сейчас»
© Павел Кубанов

Бывший тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко рассказал, как повлияет на сборную Украины перенос Евро-2020
 
«Самое главное, что сборная уже пробилась в финальный турнир, поэтому в любом случае там сыграет. В любом случае, подготовка будет вестись, еще будут контрольные матчи, ребята в футбол играть не разучатся. У Андрея Шевченко есть костяк, думаю, за этот год он существенно не изменится и сборная в 2021 году будет готова к Евро не хуже, чем сейчас. 
 
Уровень европейских сборных сейчас выравнивается. В прошлые годы были явные фавориты и «карлики». Сейчас любая сборная может дать бой гранду. Поэтому и украинцам на Евро надо ехать с задачами пройти как можно дальше по турнирной сетке», – сказал Демьяненко.

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Источник — zbirna.com

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