Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Возможно, в играх без зрителей будут и плюсы»

Специалист считает, что тогда болельщики соскучатся по живому футболу

  • 27.04.2020 09:30
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Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Возможно, в играх без зрителей будут и плюсы»
© Динамомания. Анатолий Демьяненко

Бывший тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко оценил шансы на возобновление чемпионата Украины.
 
— Анатолий Васильевич, на ваш взгляд, как вынужденный футбольный перерыв повлияет на украинский футбол?
— Конечно, повлияет. Как именно и насколько, пока еще не ясно, потому что карантин пока что не завершен, а футболисты не тренируются. 1,5-2 месяца без тренировок тяжело. Как бы мы не хотели, но индивидуальные занятия не заменят работу в коллективе, групповые упражнения. Нет чувства партнера, восстановить все это будет непросто.
 
— Сколько времени может понадобиться футболистам, чтобы восстановить физические кондиции после карантина?
— В идеале 15-20 дней, плюс контрольные матчи. В нынешней ситуации можно говорить о двух неделях. Тогда можно говорить о более менее оптимальном состоянии футболистов перед возобновлением чемпионата.
 
— В сложившейся ситуации нужно ли доигрывать чемпионат или лучше уже готовиться к новому сезону?
— Тяжелый вопрос. Однозначно ответить сложно, ведь пик заболеваемости еще, похоже, не наступил. Все зависит от того, когда закончится карантин и сколько времени будет на то, чтобы доиграть чемпионат перед еврокубками. Ситуация сложная. Но человеческая жизнь и здоровье на первом месте, поэтому нельзя спешить, нужно принимать правильное и взвешенное решение.
 
— Игры без зрителей на трибунах – выход из ситуации?
— Возможно. Может, в этом будут плюсы. Будет возможность доиграть чемпионат, а в следующем сезоне зрители соскучатся по живому футболу и пойдут на стадионы.

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Источник — zbirna.com

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