ПАВЕЛКО: «Футбол обязательно вернется. Нужны решения правительств стран»

УЕФА по итогам видеоконференции с членами-ассоциациями определился с планом возобновления соревнований. Президент УАФ Андрей Павелко поделился видением ситуации.

«Футбол обязательно вернется. Его ждут все болельщики, вся Европа и мир. Доигровка всех чемпионатов - в приоритете. Принятия таких решений должны быть объективными, прозрачными и по спортивному принципу в каждом чемпионате.

Национальные чемпионаты могут возобновиться только после решений правительств каждой страны о возможности проведения таких соревнований. Если есть запрет, то ассоциация не имеет права возобновлять соревнования и подвергать риску здоровье футболистов, тренеров, арбитров из-за своих решений», - сказал Павелко.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все европейские первенства, кроме чемпионата Беларуси, были приостановлены.