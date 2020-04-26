Евгений МОРОЗ: «Все клубы ПФЛ на карантине, но собираются продолжить игру»

Спортивный директор ПФЛ Украины Евгений Мороз прокомментировал решение Исполкома УЕФА, который рекомендовал национальным ассоциациям приложить все усилия, чтобы доиграть чемпионаты и кубковые турниры:
«Это решение с энтузиазмом встретили команды, выступающие в отечественных первой и второй лигах. Тем более, что и президент УАФ Андрей Павелко также подчеркивал необходимость сделать все, чтобы завершить сезон и определить сильнейших в чемпионате и в розыгрыше Кубка по спортивному принципу.
Пока все наши представители в соответствии с требованиями находятся на карантине, впрочем, это не мешает футболистам поддерживать спортивную форму благодаря индивидуальным занятиям. Мы постоянно контактируем с руководством ФК, тренерами, и радует, что все команды ПФЛ собираются продолжить выступления во второй части сезона.
Кстати, представители ПФЛ войдут вместе со своими коллегами из УПЛ и Всеукраинского профсоюза «Футбол Украины» в состав рабочей группы, созданной при УАФ. Они еще раз детально проанализируют текущее состояние дел в отечественных клубах и, учитывая рекомендации правительства и Минздрава, подготовят свои предложения, которые будут учтены Исполкомом УАФ при определении сроков возврата футболу на спортивные арены».
Источник — Украинская ассоциация футбола
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