Евгений МОРОЗ: «Все клубы ПФЛ на карантине, но собираются продолжить игру»

Спортивный директор ПФЛ Украины прокомментировал решение Исполкома УЕФА

  • 26.04.2020 18:53
  • 85 просмотров
  • 0 комментариев
Евгений МОРОЗ: «Все клубы ПФЛ на карантине, но собираются продолжить игру»
© ПФЛ

Спортивный директор ПФЛ Украины Евгений Мороз прокомментировал решение Исполкома УЕФА, который рекомендовал национальным ассоциациям приложить все усилия, чтобы доиграть чемпионаты и кубковые турниры:

«Это решение с энтузиазмом встретили команды, выступающие в отечественных первой и второй лигах. Тем более, что и президент УАФ Андрей Павелко также подчеркивал необходимость сделать все, чтобы завершить сезон и определить сильнейших в чемпионате и в розыгрыше Кубка по спортивному принципу.

Пока все наши представители в соответствии с требованиями находятся на карантине, впрочем, это не мешает футболистам поддерживать спортивную форму благодаря индивидуальным занятиям. Мы постоянно контактируем с руководством ФК, тренерами, и радует, что все команды ПФЛ собираются продолжить выступления во второй части сезона.

Кстати, представители ПФЛ войдут вместе со своими коллегами из УПЛ и Всеукраинского профсоюза «Футбол Украины» в состав рабочей группы, созданной при УАФ. Они еще раз детально проанализируют текущее состояние дел в отечественных клубах и, учитывая рекомендации правительства и Минздрава, подготовят свои предложения, которые будут учтены Исполкомом УАФ при определении сроков возврата футболу на спортивные арены».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности