Это безответственно. Возобновление матчей Бундеслиги под большим вопросом

Высокопоставленный представитель немецкой полиции Йорг Радек выразил большое сомнение в реальности планов Немецкой футбольной лиги (DFL) возобновить матчи Бундеслиги в мае:

«Прежде всего, я хочу сказать, что полицейский союз принципиально не против футбольных игр. Я также могу понять, что многим людям хотелось бы прекратить смотреть старые матчи Бундеслиги. Но мы не должны забывать, в какой особой ситуации мы все находимся, включая полицию. Даже игры без зрителей представляют опасность, даже если организатор делает все возможное на стадионе, чтобы обеспечить соблюдение правил гигиены, чтобы максимально снизить риск заражения. Для DFL было правильным разработать план перезапуска, но, похоже, он не учитывает все аспекты.

Допустим, есть возможность контролировать происходящее на стадионе. Но это не относится к общественному пространству перед ним. Стадионы становятся потенциальной мишенью для болельщиков, которые хотят поддержать свою команду. Это было бы разрушительным. Большие толпы людей за пределами стадиона не должны возникать во время этой пандемии. Это не только запрещено, но и безответственно.

Если это станет актуальным для полиции, тогда мы должны обеспечить соблюдение требований, которые в настоящее время применяются к поведению в общественных местах. Это требования о расстоянии в полтора метра, запрет на сбор больших групп, обязательное ношение масок. Мы должны будем вмешиваться с точки зрения поддержания безопасности и порядка, если это не будет гарантировано.

Матчи будут дополнительным бременем для полиции. До сих пор мы хорошо справлялись в этой пандемической ситуации, потому что были освобождены от таких крупных событий. Потому что не было ни концертов, ни демонстраций, потому что спорт, особенно футбол, также прекратил свою активность. Обеспечение матчей лиги по выходным – это огромная нагрузка для нас, даже без пандемии коронавируса. Сделав паузу, мы получили кадровый резерв, который смогли использовать в других местах».