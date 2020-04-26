Не только Барселона. Еще 6 клубов Ла Лиги могут отказаться доигрывать сезон

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готова отказаться от возобновления нынешнего сезона, если риск заражения игроков останется.

Теперь же стало известно, что «Барселону» готовы поддержать еще 6 клубов Ла Лиги. Названия клубов не сообщаются.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил о том, что клубы, которые отказываются играть, будут получать технические поражения.

Сейчас в Испании зарегистрировано 223 759 случаев заражения коронавирусом и 22902 летальных случая.