Клубы Ла Лиги будут наказаны техническими поражениями за отказ играть

Также санкции будут применять к отдельно взятым футболистам

  • 26.04.2020 09:45
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Клубы Ла Лиги будут наказаны техническими поражениями за отказ играть
© AS. Хавьер Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что команды, которые откажутся выходить на поле возобновления сезона, будут наказаны техническими поражениями.

«Если произойдет такая ситуация, что клуб отказался играть, но при этом есть разрешение от властей, то подобные эпизоды будут наказываться первоначальным штрафом – техническим поражением для команды. То же самое ждет футболиста, если он откажется выходить на поле. К нему будут применены санкции», – сказал Тебас.

Сезон в Ла Лиге могут возобновить в конце мая или в начале июня.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может отказаться доигрывать нынешний сезон.
 

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Источник — AS

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