Барселона может отказаться доигрывать нынешний сезон

В клубе не уверены в том, что игроки будут в полной безопасности

  • 25.04.2020 18:30
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Барселона может отказаться доигрывать нынешний сезон

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность отказа от участия в матчах после того, как футбольный сезон будет возобновлен.

На такой шаг каталонцы пойдут в том случае, если посчитают решение Ла Лиги и УЕФА о возобновлении сезона поспешным.

Приоритетом для клуба является здоровье футболистов команды. «Барселона» сможет обеспечить все нужные санитарные меры на стадионе и базе клуба, но не может быть уверена в том, что игроки избегут заражения во время выездных матчей.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» может сократить зарплаты игрокам на весь следующий сезон.

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Источник — Sport.es

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