Барселона может отказаться доигрывать нынешний сезон

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность отказа от участия в матчах после того, как футбольный сезон будет возобновлен.

На такой шаг каталонцы пойдут в том случае, если посчитают решение Ла Лиги и УЕФА о возобновлении сезона поспешным.

Приоритетом для клуба является здоровье футболистов команды. «Барселона» сможет обеспечить все нужные санитарные меры на стадионе и базе клуба, но не может быть уверена в том, что игроки избегут заражения во время выездных матчей.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» может сократить зарплаты игрокам на весь следующий сезон.