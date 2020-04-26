Чемпионат Беларуси. Слуцк вырвал победу над Белшиной

Напряженный матч завершился победой хозяев

  • 26.04.2020 16:17
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  • 1 комментарий
Чемпионат Беларуси. Слуцк вырвал победу над Белшиной
© sfc-slutsk.by

Сегодня в шестом туре чемпионата Беларуси «Слуцк» дома принимал «Белшину».

Матч получился очень напряженным. «Белшина» сумела отыграться со счета 0:2, но в концовке матча «Слуцк» все же вырвал победу – 3:2.

«Слуцк» - «Белшина» - 3:2
Голы: 1:0 – 20 Умар Бала, 2:0 – 35 Сердюк, 2:1 – 44 Ковель, 2:2 – 52 Бордуков, 3:2 – 88 Умар Бала.

«Слуцк» – Панкратов, Трубило, Анюкевич, Чеботаев, Коанда, Такулов (Тетеренко, 89), Семенов, Козлов, Бураев (Короев, 67), Умар Бала, Сердюк (Сирима, 80).

«Белшина» – Туранок, Ясюкевич, Рочев, Соланович, Одеоибо, Башилов, Глебко (Салимов, 61), Скобликов, Бордуков, Маляров (Нивалдо, 68), Ковель (Рекиш, 79).

Предупреждения: Анюкевич (33), Бураев (43), Рочев (43), Маляров (47), Ясюкевич (82), Трубило (90).

Удаление: Рочев (85).

После этой победы «Слуцк» вернул себе лидерство в турнирной таблице, а «Белшина» осталась последней.

Вчера «Шахтер» Солигорск на выезде обыграл «Динамо» Брест.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 26.04.2020 16:24
    0
    ФК Шлюхи рулит...
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 26.04.2020 16:24
    0
    ФК Шлюхи рулит...
    Ссылка
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