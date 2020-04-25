Удивительно, но чемпионат Беларуси по футболу не останавливается. Ожидалось, что после 2-3 туров первенство все же будет приостановлено, однако в стране решили, что нужно играть дальше, поэтому чемпионат успешно добрался до 6-го тура.
По итогам 5 матчей лидерство в таблице неожиданно захватил «Слуцк», который в минувшем сезоне был в нижней части таблицы. Впрочем, плотность сейчас такая, что сразу три команды на вершине имеют по 10 очков.
sfc-slutsk.by
«Слуцк» пока потерпел лишь одно поражение, а вот его соперник, «Белшина», находится на последнем месте. Команда из Бобруйска сумела лишь дважды сыграть вничью, и пока оправдывает статус новичка сезона.
«Слуцк» проведет матч дома и закономерно считается фаворитом у букмекеров. Кроме того, можно ожидать обилия голов, ведь лидер в 5 матчах забил 9 голов и пропустил 6.
26 апреля, воскресенье
|«Слуцк» – «Белшина»
|Слуцк. Старт в 14:00
|ТВ-трансляция на телеканале «Спорт 1»
|Прогноз Sport.ua — 2:1
Источник — Sport.ua
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