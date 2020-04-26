Тете и Додо – в топ-7 бразильцев, которые скоро перейдут в топ-клубы

Двух игроков «Шахтера» включили в рейтинг

  • 26.04.2020 14:29
  • 451 просмотр
  • 4 комментария
Тете и Додо – в топ-7 бразильцев, которые скоро перейдут в топ-клубы
© ФК Шахтер Донецк. Тете

Авторитетный ресурс Bleacher Report составил список 7 бразильских игроков, которые в ближайшее время перейдут в топ-клубы.

В список попали два игрока «Шахтера»: защитник Додо и вингер Тете.

«Обладает непривычно высоким как для его возраста футбольным интеллектом», - так характеризует издание 21-летнего Додо.

«Мяч приклеивается к его левой ноге, словно клеем» - это характеристика Тете.

Также в список попали защитник «Порту» Алекс Теллес, защитник «Лилля» Габриэль Магальянес, защитник «Лацио» Луис Фелипе, форвард «Бенфики» Карлос Винисиус и защитник «Севильи» Диего Карлос.

Отметим, что Тете и Додо – самые молодые в этом списке.

Ранее сообщалось о том, что Тете интересуются «Лестер» и «Ньюкасл».

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Источник — Bleacher Report

(4 голоса)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 26.04.2020 14:58
    0
    Trasher311987, 26.04.2020 14:55
    А что остаётся делать только рекламировать вне поля, и мяч хорошо клеится и отлично бежит.
    Но на главном базаре лч мы не попадаем в пустые ворота.
    Это он не попадает, вас там нет давно
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.04.2020 14:57
    0
    Trasher311987, 26.04.2020 14:55
    А что остаётся делать только рекламировать вне поля, и мяч хорошо клеится и отлично бежит.
    Но на главном базаре лч мы не попадаем в пустые ворота.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.04.2020 14:55
    -1
    А что остаётся делать только рекламировать вне поля, и мяч хорошо клеится и отлично бежит.
    Но на главном базаре лч мы не попадаем в пустые ворота.
    Ссылка
    Стоматология на
    online
      Стоматология на, 26.04.2020 14:47
    0
    В теории может, но сырые и ещё не 1 сезон подлежат обкатке в шахте, впрочем как и предыдущие партии бразил
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.04.2020 14:58
    0
    Trasher311987, 26.04.2020 14:55
    А что остаётся делать только рекламировать вне поля, и мяч хорошо клеится и отлично бежит.
    Но на главном базаре лч мы не попадаем в пустые ворота.
    Это он не попадает, вас там нет давно
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.04.2020 14:57
    0
    Trasher311987, 26.04.2020 14:55
    А что остаётся делать только рекламировать вне поля, и мяч хорошо клеится и отлично бежит.
    Но на главном базаре лч мы не попадаем в пустые ворота.
    Ссылка
    Стоматология на
    online
      Стоматология на, 26.04.2020 14:47
    0
    В теории может, но сырые и ещё не 1 сезон подлежат обкатке в шахте, впрочем как и предыдущие партии бразил
    Ссылка
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