Тете и Додо – в топ-7 бразильцев, которые скоро перейдут в топ-клубы

Авторитетный ресурс Bleacher Report составил список 7 бразильских игроков, которые в ближайшее время перейдут в топ-клубы.

В список попали два игрока «Шахтера»: защитник Додо и вингер Тете.

«Обладает непривычно высоким как для его возраста футбольным интеллектом», - так характеризует издание 21-летнего Додо.

«Мяч приклеивается к его левой ноге, словно клеем» - это характеристика Тете.

Также в список попали защитник «Порту» Алекс Теллес, защитник «Лилля» Габриэль Магальянес, защитник «Лацио» Луис Фелипе, форвард «Бенфики» Карлос Винисиус и защитник «Севильи» Диего Карлос.

Отметим, что Тете и Додо – самые молодые в этом списке.

Ранее сообщалось о том, что Тете интересуются «Лестер» и «Ньюкасл».