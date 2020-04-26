Тете и Додо – в топ-7 бразильцев, которые скоро перейдут в топ-клубы

Авторитетный ресурс Bleacher Report составил список 7 бразильских игроков, которые в ближайшее время перейдут в топ-клубы.
В список попали два игрока «Шахтера»: защитник Додо и вингер Тете.
«Обладает непривычно высоким как для его возраста футбольным интеллектом», - так характеризует издание 21-летнего Додо.
«Мяч приклеивается к его левой ноге, словно клеем» - это характеристика Тете.
Также в список попали защитник «Порту» Алекс Теллес, защитник «Лилля» Габриэль Магальянес, защитник «Лацио» Луис Фелипе, форвард «Бенфики» Карлос Винисиус и защитник «Севильи» Диего Карлос.
Отметим, что Тете и Додо – самые молодые в этом списке.
Ранее сообщалось о том, что Тете интересуются «Лестер» и «Ньюкасл».
Источник — Bleacher Report
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Но на главном базаре лч мы не попадаем в пустые ворота.
Но на главном базаре лч мы не попадаем в пустые ворота.
Но на главном базаре лч мы не попадаем в пустые ворота.
Но на главном базаре лч мы не попадаем в пустые ворота.
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