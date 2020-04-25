Агент Тете подтвердил интерес со стороны Лестера и Ньюкасла

Клубы АПЛ действительно хотят подписать бразильского хавбека

  • 25.04.2020 16:31
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  • 1 комментарий
Агент Тете подтвердил интерес со стороны Лестера и Ньюкасла
© ФК Шахтер Донецк. Тете

Вчера сообщалось о том, что два клуба АПЛ, «Лестер» и «Ньюкасл», проявляют интерес к полузащитнику «Шахтера» Тете.

Донецкий клуб потребовал за своего игрока 70 миллионов евро.

Теперь же агент Тете, Пабло Буэно, подтвердил наличие интереса к своего клиенту со стороны «Ньюкасла» и «Лестера».

Об этом сообщил в своем Твиттере бразильский журналист Рафаэль Пфайффер.

В нынешнем сезоне Тете провел за «Шахтер» 26 матчей во всех турнирах. В них бразилец отметился 5 голами и 4 ассистами.

Контракт Тете с «Шахтером» рассчитан до конца 2023 года. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 15,5 миллиона евро.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 25.04.2020 17:33
    0
    Ньюкасл если будут хорошо финансировать, то вполне может быть, тем более что наличие больших денег далеко не гарантирует топ трансферы из грандов, первое время так точно
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.04.2020 17:33
    0
    Ньюкасл если будут хорошо финансировать, то вполне может быть, тем более что наличие больших денег далеко не гарантирует топ трансферы из грандов, первое время так точно
    Ссылка
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