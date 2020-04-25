Агент Тете подтвердил интерес со стороны Лестера и Ньюкасла

Вчера сообщалось о том, что два клуба АПЛ, «Лестер» и «Ньюкасл», проявляют интерес к полузащитнику «Шахтера» Тете.

Донецкий клуб потребовал за своего игрока 70 миллионов евро.

Теперь же агент Тете, Пабло Буэно, подтвердил наличие интереса к своего клиенту со стороны «Ньюкасла» и «Лестера».

Об этом сообщил в своем Твиттере бразильский журналист Рафаэль Пфайффер.

В нынешнем сезоне Тете провел за «Шахтер» 26 матчей во всех турнирах. В них бразилец отметился 5 голами и 4 ассистами.

Контракт Тете с «Шахтером» рассчитан до конца 2023 года. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 15,5 миллиона евро.