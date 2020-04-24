Ньюкасл и Лестер запросили стоимость Тете. Шахтер хочет 70 миллионов евро

Интерес к бразильскому вундеркинду проявляют два клуба английской Премьер-лиги

  • 24.04.2020 10:45
  • 331 просмотр
  • 2 комментария
Ньюкасл и Лестер запросили стоимость Тете. Шахтер хочет 70 миллионов евро
© Instagram. Тете

Английские «Ньюкасл» и «Лестер» выходили на руководство «Шахтера» с запросом о стоимости трансфера 20-летнего вингера Тете, сообщает авторитетный бразильский источник Globoesporte.

Отмечается, что боссы «горняков» дали понять, что готовы рассмотреть вопрос продажи Тете за 70 миллионов евро. Информацию об этом источнику подтвердил агент футболиста.

Также сообщается, что ранее запросы по Тете в «Шахтер» делали «Рома» и «Милан», услышавшие такую же сумму.

Контракт Тете с «Шахтером» действует до конца 2023 года. Ранее генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин говорил, что клаусула бразильца составляет 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Тете провел 26 матчей за «Шахтер», отличившись 5 голами и 4 ассистами.

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Источник — Globoesporte

(2 голоса)

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Комментарии
    steelmaker
    online
      steelmaker, 24.04.2020 11:03
    +1
    Trasher311987, 24.04.2020 11:02
    Тайсон:" Тете посиди до 2023 года на з.п. 1 лям, потом свободным уйдешь.
    Тете:"Спасибо брат".
    Тайсон? Ты о чем??? Тайсон уже дважды или трижды контракт с Шахтой переподписывал! И все рассказывает, что вот-вот он уйдет... Его уже фаны Интернасьоналя троллят за это невероятно
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.04.2020 11:02
    -1
    Тайсон:" Тете посиди до 2023 года на з.п. 1 лям, потом свободным уйдешь.
    Тете:"Спасибо брат".
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 24.04.2020 11:03
    +1
    Trasher311987, 24.04.2020 11:02
    Тайсон:" Тете посиди до 2023 года на з.п. 1 лям, потом свободным уйдешь.
    Тете:"Спасибо брат".
    Тайсон? Ты о чем??? Тайсон уже дважды или трижды контракт с Шахтой переподписывал! И все рассказывает, что вот-вот он уйдет... Его уже фаны Интернасьоналя троллят за это невероятно
    Ссылка
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