Ньюкасл и Лестер запросили стоимость Тете. Шахтер хочет 70 миллионов евро

Английские «Ньюкасл» и «Лестер» выходили на руководство «Шахтера» с запросом о стоимости трансфера 20-летнего вингера Тете, сообщает авторитетный бразильский источник Globoesporte.

Отмечается, что боссы «горняков» дали понять, что готовы рассмотреть вопрос продажи Тете за 70 миллионов евро. Информацию об этом источнику подтвердил агент футболиста.

Также сообщается, что ранее запросы по Тете в «Шахтер» делали «Рома» и «Милан», услышавшие такую же сумму.

Контракт Тете с «Шахтером» действует до конца 2023 года. Ранее генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин говорил, что клаусула бразильца составляет 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Тете провел 26 матчей за «Шахтер», отличившись 5 голами и 4 ассистами.