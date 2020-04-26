Возобновление теннисного сезона снова могут отложить

Теннисное руководство приняло решение продлить паузу в теннисе в третий раз, на этот раз – до августа.

Турниры будут отменены вплоть до чемпионата в Цинциннати (15-23 августа), где проходят соревнования серии ATP Masters 1000 и WTA Premier 5. При этом все теннисные структуры сходятся во мнении, что если у игроков будут трудности с путешествиями из-за ограничительных мер, то начинать проводить турниры в ATP и WTA не будут.

Ранее сообщалось, что US Open могут перенести в Индиан-Уэллс.