ФОТО. Владелец Динамо Брест смотрел матч с Шахтером в тематической маске

Владелец брестского «Динамо» Александр Зайцев наблюдал за матчем против солигорского «Шахтера» (0:2) в тематической маске.

Но данной мерой предосторожности Зайцев по ходу матча все же пренебрегал, периодически снимая маску.

Напомним, что чемпионат Беларуси – единственный элитный дивизион Европы по футболу, соревнования в котором не приостановлены.