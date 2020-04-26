ФОТО. Владелец Динамо Брест смотрел матч с Шахтером в тематической маске

Владелец брестского «Динамо» Александр Зайцев наблюдал за матчем против солигорского «Шахтера» (0:2) в тематической маске.
Но данной мерой предосторожности Зайцев по ходу матча все же пренебрегал, периодически снимая маску.
Напомним, что чемпионат Беларуси – единственный элитный дивизион Европы по футболу, соревнования в котором не приостановлены.
Босс брестского "Динамо" Александр Зайцев смотрел первый тайм матча с "Шахтером" в топовой маске pic.twitter.com/rj9oy2dPxY— Прессбол (@pressballby) April 25, 2020
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Источник — Прессбол
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