Чемпионат Беларуси. Команда Милевского на дне, Шахтер добыл 2 победу

Действующий чемпион Беларуси «Динамо» Брест в субботу уступил «Шахтеру» Солигорск и опустился на 14-е место. Команда Артема Милевского, Евгения Хачериди и Александра Нойка проиграла трижды в шести турах и пока испытывает проблемы.

Отметим «Шахтер» Солигорск Юрий Вернидуба.

Команда до победы над «Динамо» не могла победить с 28-го марта, прервав трехматчевую неудачную серию.

Этот успех позволил «Шахтеру» подняться на 11-е место.