Чемпионат Беларуси. Команда Милевского на дне, Шахтер добыл 2 победу

Действующий чемпион Беларуси «Динамо» Брест в субботу уступил «Шахтеру» Солигорск и опустился на 14-е место. Команда Артема Милевского, Евгения Хачериди и Александра Нойка проиграла трижды в шести турах и пока испытывает проблемы.
Отметим «Шахтер» Солигорск Юрий Вернидуба.
Команда до победы над «Динамо» не могла победить с 28-го марта, прервав трехматчевую неудачную серию.
Этот успех позволил «Шахтеру» подняться на 11-е место.
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Источник — Sport.ua
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