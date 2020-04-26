Бавария отказалась от Аллегри

Сейчас экс-тренер «Ювентуса» Массимильяно Аллегри ведет переговоры с ПСЖ. Итальянский специалист может возглавить чемпионов Франции в следующем сезоне.

Однако приоритетным вариантом продолжения карьеры для Аллегри была «Бавария». Он сам предложил свои услуги чемпионам Германии, но руководство «Баварии» отказалось вести переговоры с Аллегри.

Для «Баварии» приоритетным вариантом был Томас Тухель. Однако договориться с им не удалось, и «Бавария» сделала ставку на нынешнего тренера Ханси Флика, подписав с ним долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось о том, что Аллегри может возглавить «Ньюкасл».