Бавария отказалась от Аллегри

Сам тренер хотел продолжить карьеру в Германии

  • 26.04.2020 12:43
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Бавария отказалась от Аллегри
© twitter.com/juventusfcen

Сейчас экс-тренер «Ювентуса» Массимильяно Аллегри ведет переговоры с ПСЖ. Итальянский специалист может возглавить чемпионов Франции в следующем сезоне.

Однако приоритетным вариантом продолжения карьеры для Аллегри была «Бавария». Он сам предложил свои услуги чемпионам Германии, но руководство «Баварии» отказалось вести переговоры с Аллегри.

Для «Баварии» приоритетным вариантом был Томас Тухель. Однако договориться с им не удалось, и «Бавария» сделала ставку на нынешнего тренера Ханси Флика, подписав с ним долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось о том, что Аллегри может возглавить «Ньюкасл».

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Источник — Le 10 Sport

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