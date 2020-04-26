Бавария отказалась от Аллегри

Сейчас экс-тренер «Ювентуса» Массимильяно Аллегри ведет переговоры с ПСЖ. Итальянский специалист может возглавить чемпионов Франции в следующем сезоне.
Однако приоритетным вариантом продолжения карьеры для Аллегри была «Бавария». Он сам предложил свои услуги чемпионам Германии, но руководство «Баварии» отказалось вести переговоры с Аллегри.
Для «Баварии» приоритетным вариантом был Томас Тухель. Однако договориться с им не удалось, и «Бавария» сделала ставку на нынешнего тренера Ханси Флика, подписав с ним долгосрочный контракт.
Ранее сообщалось о том, что Аллегри может возглавить «Ньюкасл».
Источник — Le 10 Sport
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