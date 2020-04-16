Известный итальянский специалист Массимилиано Аллегри может возглавить «Ньюкасл».
Как отмечает Football Italia, экс-тренера «Ювентуса» планирует пригласить инвестиционная группа из Саудовской Аравии, которая вскоре может купить «Ньюкасл».
Новые владельцы также готовы выделить Аллегри крупную сумму на привлечение звездных игроков в состав английской команды.
Ранее сообщалось, что Аллегри близок к тому, чтобы возглавить ПСЖ.
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Источник — Football-Italia
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