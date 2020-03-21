Аллегри ведет переговоры с ПСЖ

Французский ПСЖ начал переговоры с экс-наставником туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри о должности главного тренера. В данный момент парижский клуб возглавляет Томас Тухель, однако немец может освободить пост в конце сезона.
Сообщается, что спортивный директор ПСЖ Леонардо является давним поклонником Аллегри и рассчитывает, что итальянский специалист поможет парижанам выиграть Лигу чемпионов.
Напомним, что Аллегри находится без работы с лета 2019 года, когда покинул «Ювентус».
Ранее сообщалось, что Аллегри или Почеттино могут сменить Зидана в «Реале».
Источник — Football-Italia
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