Аллегри ведет переговоры с ПСЖ

Французский ПСЖ начал переговоры с экс-наставником туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри о должности главного тренера. В данный момент парижский клуб возглавляет Томас Тухель, однако немец может освободить пост в конце сезона.

Сообщается, что спортивный директор ПСЖ Леонардо является давним поклонником Аллегри и рассчитывает, что итальянский специалист поможет парижанам выиграть Лигу чемпионов.

Напомним, что Аллегри находится без работы с лета 2019 года, когда покинул «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Аллегри или Почеттино могут сменить Зидана в «Реале».