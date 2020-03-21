Аллегри ведет переговоры с ПСЖ

Парижане могут получить нового наставника

  • 21.03.2020 13:14
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Аллегри ведет переговоры с ПСЖ
© ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри

Французский ПСЖ начал переговоры с экс-наставником туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри о должности главного тренера. В данный момент парижский клуб возглавляет Томас Тухель, однако немец может освободить пост в конце сезона.

Сообщается, что спортивный директор ПСЖ Леонардо является давним поклонником Аллегри и рассчитывает, что итальянский специалист поможет парижанам выиграть Лигу чемпионов.

Напомним, что Аллегри находится без работы с лета 2019 года, когда покинул «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Аллегри или Почеттино могут сменить Зидана в «Реале».

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Источник — Football-Italia

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