Аллегри или Почеттино могут сменить Зидана в Реале

Зинедин Зидан в конце сезона может быть уволен

  • 11.03.2020 13:56
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Аллегри или Почеттино могут сменить Зидана в Реале
© twitter.com/juventusfcen

Серия неудач «Реала» заставила руководство клуба начать рассматривать возможность отставки главного тренера Зинедина Зидана на случай, если «Реал» не выиграет ни одного трофея в нынешнем сезоне.

Двумя главными кандидатурами являются Маурисио Почеттино и Массимильяно Аллегри. Почеттино был уволен в конце прошлого года из «Тоттенхэма», а Аллегри в конце прошлого сезона покинул «Ювентус».

При этом Зидан в случае увольнения тоже не останется без работы. Интерес к нему проявляют «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

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Источник — Marca

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