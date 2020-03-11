Аллегри или Почеттино могут сменить Зидана в Реале

Серия неудач «Реала» заставила руководство клуба начать рассматривать возможность отставки главного тренера Зинедина Зидана на случай, если «Реал» не выиграет ни одного трофея в нынешнем сезоне.
Двумя главными кандидатурами являются Маурисио Почеттино и Массимильяно Аллегри. Почеттино был уволен в конце прошлого года из «Тоттенхэма», а Аллегри в конце прошлого сезона покинул «Ювентус».
При этом Зидан в случае увольнения тоже не останется без работы. Интерес к нему проявляют «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».
Источник — Marca
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