Реал неожиданно проиграл Бетису

В воскресенье, 8-го марта, состоялись очередные матчи 27-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Осасуна» дома победила «Эспаньол» (1:0), «Атлетик» на выезде разбил «Вальядолид» (4:1), «Леванте» и «Гранада» разошлись миром (1:1), «Вильярреал» дома уступил «Леганесу» (1:2), а мадридский «Реал» на выезде неожиданно проиграл скромному «Бетису» (1:2).
«Осасуна» — «Эспаньол» — 1:0
Гол: Роберто Торрес, 51, с пенальти
«Осасуна»: Рубен Мартинес, Аридане, Ронкалья, Давид Гарсия, Эступиньян, Брашанац, Ойер Санхурхо, Роберто Торрес, Рубен Гарсия (Видаль, 90), Барха (Иньиго Перес, 64), Гальего (Кардона, 78).
«Эспаньол»: Диего Лопес, Хави Лопес (Виктор Гомес, 75), Эспиноса, Дидак Вила, Давид Лопес, Эмбарба (Мелендо, 69), Санчес, У Лэй (Кальери, 46), Дардер, Кабрера, де Томас.
Предупреждения: Диего Лопес (60), Кальери (73), Рубен Гарсия (77), Ойер Санхурхо (88), Иньиго Перес (90).
Удаление: Диего Лопес (83).
«Вальядолид» — «Атлетик» — 1:4
Голы: Сандро Рамирес, 76 — Унаи Лопес, 4, Рауль Гарсия, 24, Уильямс, 87, Кордоба, 90
«Вальядолид»: Масип, Оливас, Начо Мартинес, Салису, Хоакин Фернандес, Мичел (Эрвиас, 46), Алькарас (Тони Вилья, 61), Порро, Плано (Бен-Арфа, 77), Сандро Рамирес, Унал.
«Атлетик»: Унаи Симон, Берчиче, Лекуэ, Мартинес, Йерай Альварес, Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Сансет (Муниаин, 76), Кордоба, Унаи Лопес (Весга, 53), Уильямс (Адурис, 89).
Предупреждения: Унаи Лопес (49), Рауль Гарсия (80), Бен-Арфа (90).
«Леванте» — «Гранада» — 1:1
Голы: Розер Марти, 11 — Мачис, 60
«Леванте»: Фернандес, Мирамон (Коке, 46), Клерк, Везу, Бруно Гонсалес, Барди, Кампанья, Радоя (Мелеро, 56), Вукчевич (Леон, 78), Рохер Марти, Моралес.
«Гранада»: Руй Силва, Нева, Херман Санчес, Дуарте, Диас (Пуэртас, 46), Этеки, Гоналон, Вико (Мачис, 46), Вальехо, Сольдадо, Фернандес (Фулькье, 79).
Предупреждения: Моралес (45), Пуэртас (49), Вукчевич (69), Дуарте (82), Этеки (90), Кампанья (90).
«Вильярреал» — «Леганес» — 1:2
Голы: Жерар Морено, 5 — Оскар Родригес, 47, 70, с пенальти
«Вильярреал»: Асенхо, Альберто Морено, Пау Торрес, Альбиоль, Пенья (Замбо-Ангисса, 87), Тригерос (Чуквуэзе, 66), Мойсес Гомес (Онтиверос, 57), Иборра, Касорла, Пако Алькасер, Жерар Морено.
«Леганес»: Куэльяр, Родригес, Авазьем, Сильва, Росалес (Бустинса, 74), Оскар Родригес, Меса, Руибаль (Ассале, 64), Амаду, Сиовас (Омеруо, 68), Каррильо.
Предупреждения: Альберто Морено (42), Пенья (79), Пако Алькасер (79), Родригес (79), Иборра (90), Авазьем (90), Сильва (90).
«Бетис» — «Реал» — 2:1
Голы: Сидней, 40, Тельо, 82 — Бензема, 45, с пенальти
«Бетис»: Роблес, Эдгар Гонсалес (Родригес, 73), Сидней, Бартра, Морено (Педраса, 77), Хоакин (Тельо, 66), Каналес, Фекир, Гуардадо, Эмерсон, Морон.
«Реал»: Куртуа, Милитао, Марсело (Менди, 59), Варан, Рамос, Каземиро, Кроос (Мариано Диас, 69), Васкес, Модрич (Вальверде, 79), Винисиус Жуниор, Бензема.
Предупреждения: Марсело (55), Гуардадо (74).
Источник — Sport.ua
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