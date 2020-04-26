ФЕДЕЦКИЙ: «Хочется, чтобы наша сборная не повторила ошибок Евро-2016»

Бывший защитник «сине-желтых» считает, что команда Андрея Шевченко имеет сумасшедший потенциал

  • 26.04.2020 11:40
  • 63 просмотра
  • 0 комментариев
ФЕДЕЦКИЙ: «Хочется, чтобы наша сборная не повторила ошибок Евро-2016»
© УАФ. Артем Федецкий

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий, который сегодня отмечает 35-летие, поделился ожиданиями от выступления сборной на предстоящем Евро.
 
— Перенос Евро – проблема для сборной Украины?
— Не стоит забывать, по какой причине его перенесли. УЕФА принял правильное решение. Много туристов, толпы болельщиков… Сейчас это большая угроза. Что касается спортивных моментов, то для нашей команды в этом переносе тоже есть свои минусы. Неизвестно, как ребята будут готовы через год, кто будет в какой форме. С другой стороны, сейчас были травмированы Яремчук и Степаненко. Возможно, лучше будет с игровой практикой у Зинченко. Когда он был в составе «Сити», и в сборной выглядел намного лучше, чем после того, как стал реже играть у Гвардиолы. Рассуждать можно долго, как повлияет перенос Евро на нашу сборную. Ответ на этот вопрос мы получим уже после того, как чемпионат Европы состоится.
 
— Сборная Украины вправе рассчитывать на успешное выступление на Евро?
— Потенциал сумасшедший. Несмотря на имена соперников, сборную Украины уважают и с ней считаются. Хочется, чтобы в этот раз команда не повторила ошибок Евро-2016, хотя мы тогда тоже были настроены выступить как можно лучше, – сказал Федецкий.
 
Напомним, Евро-2020 перенесли на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Название турнира останется прежним.

Читайте также: ФЕДЕЦКИЙ: «В Динамо только несколько игроков отвечают уровню команды»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности