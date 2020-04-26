ФЕДЕЦКИЙ: «Хочется, чтобы наша сборная не повторила ошибок Евро-2016»

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий, который сегодня отмечает 35-летие, поделился ожиданиями от выступления сборной на предстоящем Евро.



— Перенос Евро – проблема для сборной Украины?

— Не стоит забывать, по какой причине его перенесли. УЕФА принял правильное решение. Много туристов, толпы болельщиков… Сейчас это большая угроза. Что касается спортивных моментов, то для нашей команды в этом переносе тоже есть свои минусы. Неизвестно, как ребята будут готовы через год, кто будет в какой форме. С другой стороны, сейчас были травмированы Яремчук и Степаненко. Возможно, лучше будет с игровой практикой у Зинченко. Когда он был в составе «Сити», и в сборной выглядел намного лучше, чем после того, как стал реже играть у Гвардиолы. Рассуждать можно долго, как повлияет перенос Евро на нашу сборную. Ответ на этот вопрос мы получим уже после того, как чемпионат Европы состоится.



— Сборная Украины вправе рассчитывать на успешное выступление на Евро?

— Потенциал сумасшедший. Несмотря на имена соперников, сборную Украины уважают и с ней считаются. Хочется, чтобы в этот раз команда не повторила ошибок Евро-2016, хотя мы тогда тоже были настроены выступить как можно лучше, – сказал Федецкий.



Напомним, Евро-2020 перенесли на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Название турнира останется прежним.

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